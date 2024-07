Flohmarkt-Fans aufgepasst: Der Villacher City Flohmarkt findet statt

Flohmarkt-Fieber in Villach: Der City Flohmarkt erweckt am 7. September den Hans-Gasser-Platz und die Widmanngasse zum Schauplatz für Sammler und Antiquitätenliebhaber.

Am 7. September

Flohmarkt-Fieber in Villach: Der City Flohmarkt erweckt am 7. September den Hans-Gasser-Platz und die Widmanngasse zum Schauplatz für Sammler und Antiquitätenliebhaber.

Veröffentlicht am 28. Juli 2024, 22:03 / ©Lenz Gregori

Der City Flohmarkt in Villach wird am 7. September 2024 von 8 bis 14 Uhr auf dem Hans-Gasser-Platz und in der Widmanngasse stattfinden. Sammler, Antiquitätenliebhaber und Flohmarktbegeisterte können sich auf einen abwechslungsreichen Tag freuen.

©Lenz Gregori Der Villacher City Flohmarkt ist ein Paradies für Schnäppchenjäger.

Anmeldung für Standplätze

Wer als Aussteller beim Flohmarkt dabei sein möchte, sollte sich frühzeitig um einen Standplatz kümmern. Anmeldungen werden ab sofort per E-Mail an [email protected] entgegengenommen. Nutzen Sie die Gelegenheit, um Ihr Angebot einem großen Publikum zu präsentieren.

Ersatztermin bei Regen

Falls das Wetter am 7. September nicht mitspielen sollte, steht der 12. Oktober 2024 als Ersatztermin bereit. Bei schlechtem Wetter wird der Flohmarkt auf diesen Tag verschoben.