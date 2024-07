Auf Regen folgt Sonne: So wird der Montag in der Steiermark

Veröffentlicht am 29. Juli 2024, 00:08 / ©5 Minuten

Nach den Gewittern in der Ost- und Südsteiermark sowie in Graz dürfen sich die Steirer auf einen überwiegend sonnigen Tag mit sommerlichen Temperaturen freuen. Am Morgen können noch einige Restwolken und Nebelfelder auftreten, die sich jedoch rasch auflösen werden. Im Laufe des Tages zeigt sich der Himmel meist nur gering bewölkt und über weite Strecken sogar wolkenlos. „Der Wind weht mäßig aus uneinheitlichen Richtungen. Die Temperatur steigt auf Höchstwerte zwischen 26 und 29 Grad“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria.