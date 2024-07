Bierglas ins Gesicht geschlagen: Polizei-Einsatz am Villacher Kirchtag

Veröffentlicht am 29. Juli 2024, 06:00 / ©5 Minuten

Wilde Szenen spielten sich am Sonntagabend am Villacher Rathausplatz – also inmitten des Villacher Kirchtages – ab. Aus bislang unbekannter Ursache schlug ein 31-jähriger Villacher einem 26-jährigen Albaner mit einem Bierglas ins Gesicht. „Dabei wurde der 26-Jährige verletzt und musste mit der Rettung ins LKH Villach eingeliefert werden“, heißt es seitens der Polizei. Nach Abschluss der Erhebungen wird der 31-Jährige der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht.