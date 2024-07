Therapiehundeteams unterstützen Lavanttaler Tierhilfe

Futter und Decken wurden an den Verein "Tiereck.at – Lavanttaler Tierhilfe" übergeben.

Veröffentlicht am 29. Juli 2024, 06:34 / ©TherapiehundeTeams Kärnten

„Wir sind ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Feistritz im Rosental und fühlen uns verpflichtet, Organisationen oder Menschen, die sich für den Tierschutz engagieren, zu unterstützen“, erklärt Cornelia Lorenz, Obfrau der TherapiehundeTeams Kärnten. Die Spendenaktionen werden von einem Teil der Kostenbeiträge der Therapiehunde-Ausbildungskurse finanziert.

Kümmern sich um fast 1.000 Tiere pro Jahr

Diesmal wurde der private Verein „Tiereck.at – Lavanttaler Tierhilfe“ unterstützt. Die Spende wurde von Birgit Avar entgegengenommen. Sie bedankte sich mit herzlichen Worten für die Unterstützung und schilderte die engagierte Arbeit der privaten Pflegestellen. So würde die Lavanttaler Tierhilfe aktuell rund 140 Tiere auf Pflegestellen betreuen – hauptsächlich Katzen. In Summe kümmere man sich um fast 1.000 Tiere pro Jahr (Behandlung von Notrufen, Notfällen, Vermittlung etc.). Das Tiereck gibt es seit 2011. Das heute fast 60-köpfige, ehrenamtliche Team finanziert sich durch Spenden. Vom TherapiehundeTeams Kärnten gab es übrigens nicht nur Futterspenden, sondern auch Gutscheine für die Hundeschule der TherapiehundeTeams im Rosental.