Sekundenschlaf führte zu Kollision: Zwei Kinder unter den Verletzten

Am Sonntagnachmittag lenkte ein 53-jähriger Deutscher einen Pkw auf der L35, Buchener Landesstraße, in Telfs, in Fahrtrichtung Osten. Er befand sich alleine im Fahrzeug. Zur selben Zeit lenkte ein 36-jähriger Österreicher sein Auto auf derselben Straße in Fahrtrichtung Westen. Mit im Fahrzeug befanden sich ein zweijähriges Kind und 14-jähriger Jugendlicher.

Sekundenschlaf führte zu Kollision

Der Österreicher geriet vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug des 53-Jährigen zusammen. Alle Insassen wurden vor Ort von den Rettungskräften erstversorgt.

Vier Verletzte

Die drei österreichischen Unfallbeteiligten wurden in das LKH Innsbruck und der deutsche Lenker in das LKH Hall iT, zur Nachuntersuchung gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz befanden sich 4 RTW und ein Notarzt, die FFW Telfs mit 3 Fahrzeugen und 25 Mann sowie ein Abschleppdienst.