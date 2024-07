Unwetterschäden 2024: Werden sie in die Milliarden gehen?

Hagel, Sturm, Überschwemmungen & Co. sorgten in diesem Jahr bereits für große Schäden.

Bereits mehrmals haben dieses Jahr Unwetter in Österreich gewütet und für Schäden in teils zweistelliger Millionenhöhe gesorgt – so auch die jüngsten Unwetter vom 19. und 21. Juli, die mit der Steiermark und Kärnten jeweils den Süden Österreichs am stärksten getroffen haben. Auch Hagel hat in diesem Sommer bereits für hohe Schäden an der Landwirtschaft und an Gebäuden gesorgt.

„Die Schäden machen bis dato fast 30 Millionen Euro aus“

Die Schäden durch Hagel, Sturm und Überschwemmungen an der Landwirtschaft sind in diesem Jahr bisher jedenfalls schon groß, wie Mario Winkler, Pressesprecher der Österreichischen Hagelversicherung auf Nachfrage von 5 Minuten erklärt. „Die Schäden machen bis dato fast 30 Millionen Euro aus.“ Und das Unwetterjahr ist noch lange nicht vorbei – sie dauert noch bis etwa Mitte September an. Im Vorjahr lagen die Schäden jedenfalls bei 45 Millionen Euro, ein regelrechtes Katastrophenjahr war in dieser Hinsicht aber 2021, wo in der Landwirtschaft Schäden in der Höhe von 115 Millionen Euro entstanden sind.

Frost hat enormen Schaden in der Landwirtschaft verursacht

Zusätzlich zu den knapp 30 Millionen Euro hat auch Frost in diesem Jahr bereits Schäden in der Höhe von 56 Millionen Euro an der Landwirtschaft angerichtet. Die Dürre sei bisher noch kein großer Schadensfaktor, so Winkler weiter. In den letzten zehn Jahren habe man jedenfalls eine Milliarde Euro an Dürre- und 400 Millionen Euro an Frostschäden verzeichnet.

„Die Schäden liegen weiterhin auf hohem Niveau“

Bei der Wiener Städtischen spricht man von Schäden, die in den ersten sechs Monaten „weiterhin auf einem hohen Niveau bei rund 30 Millionen Euro“ lagen, erklärt Vorstandsdirektorin Doris Wendler gegenüber 5 Minuten. Die meisten Schäden würden sich aber im Sommer und Herbst ereignen. 2023 sei für die Versicherung das zweithöchste Schadensjahr gewesen. In diesem Jahr hat man etwa 160 Millionen Euro an die Versicherten ausgezahlt.

„Wir rechnen mit Schäden von über einer Milliarde Euro“

Auch beim Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs befürchtet man ein hohes Schadensjahr, wie Pressesprecherin Dagmar Straif gegenüber 5 Minuten meint. Durchschnittlich würde man in Österreich jährlich Schäden verzeichnen, die rund um die Milliarden-Grenze liegen. Statistiken für dieses Jahr würden bisher zwar noch nicht vorliegen, „aber wir rechnen grundsätzlich mit Schäden von über einer Milliarde Euro“, so Straif abschließend.