Handwerker auf Abzock-Tour: Maschen werden immer dreister

„So schnell kannst gar nicht schauen, steht ein Ameisenhaufen an Arbeitern da, die dir deine Einfahrt asphaltieren“, beginnt Sylvester Polster aus Wolfsberg zu erzählen. Für einen rumpeligen und rissigen Asphalt-Belag vor seinem Haus soll er jetzt 11.000 Euro zahlen. Die Masche sei immer dieselbe: Zwei Männer würden an die Haustür klopfen und anbieten, mit übrig gebliebenem Asphalt von einer Baustelle billig die Auffahrt oder den Hof auszubessern. Danach verlangen sie ein Vielfaches der vereinbarten Summe.

Auch Fälle in der Steiermark bekannt

Zum Teil würden die Arbeiten sogar ohne Zustimmung verrichtet werden, zumindest erzählt das die Apothekerin Veronika Ladner aus Rottenmann. Die Steirerin habe die Abzocker resolut in die Flucht geschlagen. Wie sie das gemacht hat, erzählt sie heute Abend in der „Thema“-Reportage von Savanka Schwarz und Andrea Poschmaier. Beginn ist um 21.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON.

Hier ist Vorsicht geboten

Auch die Polizei, die Wirtschaftskammer und die Arbeiterkammer warnten in der Vergangenheit vor den betrügerischen Haustürgeschäften. Bei verdächtigen Wahrnehmungen sollten deshalb sofort die Beamten verständigt werden (Notruf 133 oder Euronotruf 112).