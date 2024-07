Formula Wettbewerb: Grazer Studenten stellen neuen Weltrekord auf

Veröffentlicht am 29. Juli 2024, 08:15 / ©TU Graz Racing Team

Am Mittwoch, dem 24. Juli kamen bei dem Formula Student Austria Wettbewerb in Spielberg internationale Studenten zusammen, um ihre selbst entwickelten Rennfahrzeuge auf die Probe zu stellen. Dabei hat das TUG Racing Team der Technischen Universität Graz einen neuen Weltrekord im Skid Pad aufgestellt. Das Event, das auf dem Red Bull Ring in Spielberg stattfand, brachte internationale studentische Ingenieurteams zusammen, um ihre selbst entwickelten Rennfahrzeuge auf die Probe zu stellen.

Was ist das Skid Pad?

Das Skid Pad ist ein anspruchsvolles Manöver, das die Fähigkeiten eines Fahrzeugs in Sachen Kurvenstabilität und Seitenführungskräfte testet. In dieser Disziplin musste das TUG Racing Team eine Acht fahren und dabei die kürzeste Zeit erzielen. Mit einer Rekordzeit von 4,335 Sekunden setzte das Team neue Maßstäbe und übertraf die bisherigen Bestleistungen deutlich.

Ein weiterer Meilenstein

„Dieser Erfolg ist das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit und Innovation,“ berichtete Frederik Wagner, der Teamleiter des TUG Racing Teams. Der neue Weltrekord ist ein weiterer Meilenstein in der Erfolgsgeschichte des TUG Racing Teams, das bereits zahlreiche Auszeichnungen in der Formula Student Serie erhalten hat. Das Team plant, diese Dynamik mitzunehmen und sich auf die nächsten Wettbewerbe vorzubereiten.

©TU Graz Racing Team Das Team der TU Graz.

Häufig gestellte Fragen Was ist der Formula Student Austria Wettbewerb? Das Formula Student Austria Event ist bekannt für seine anspruchsvollen Herausforderungen, die die teilnehmenden Teams in den Bereichen Konstruktion, Geschäftsplanung, Marketing und Fahrleistung bewältigen müssen. Der Wettbewerb ist eine Plattform für junge Ingenieure, um praktische Erfahrungen zu sammeln und ihre Fähigkeiten im internationalen Vergleich zu messen. Welche Aufgaben gibt es bei diesem Wettbewerb? Beim SkidPad geht es zum Beispiel darum, eine liegende Acht möglichst schnell und fehlerfrei zu durchfahren. Hierbei spielen die Traktion und Lenkgenauigkeit eine entscheidende Rolle. Eine weitere Aufgabe ist der Endurance Run, der meist am Ende jedes Formula Student-Events stattfindet. Dort müssen die Studierenden circa 20 Kilometer in möglichst kurzer Zeit fahren. Was ist das TUG Racing Team? Das TUG Racing Team der Technischen Universität Graz besteht aus Studierenden unterschiedlicher Fachrichtungen, die ihre Fähigkeiten und ihr Wissen in einem praxisnahen Projekt einbringen. Ziel des Teams ist es, innovative und leistungsfähige Rennfahrzeuge zu entwickeln und sich in der internationalen Formula Student Szene zu behaupten

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.07.2024 um 08:59 Uhr aktualisiert