Serieneinbrecher vor Gericht: 50 Einbrüche in sieben Monaten

Am kommenden Montag stehen drei mutmaßliche Serieneinbrecher vor dem Landesgericht. Die Männer, die aus Bosnien stammen, sollen über einen Zeitraum von sieben Monaten hinweg im Flachgau und in angrenzenden Regionen in Oberösterreich aktiv gewesen sein. Insgesamt beläuft sich die Anzahl der Einbrüche, die ihnen zur Last gelegt werden, auf fast 50.

Wertvolle Beute

Während ihrer kriminellen Aktivitäten sollen die Angeklagten Bargeld, Schmuck und Gold im Wert von rund 300.000 Euro gestohlen haben. Die Diebe gaben an, ihre finanziellen Verhältnisse durch die Einbrüche verbessern zu wollen. Die Beute wurde in verschiedenen Wohnungen und Häusern sichergestellt, die sie durchsucht hatten.

Angeklagte in Untersuchungshaft

Die Staatsanwaltschaft wirft den 34, 44 und 56 Jahre alten Männern vor, innerhalb der sieben Monate 48 Einbrüche begangen zu haben, wobei der Schwerpunkt der Taten im Flachgau lag. Derzeit befinden sich alle Angeklagten in Untersuchungshaft und müssen sich nun vor Gericht verantworten.