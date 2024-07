Klägliches Miauen: Katzenbaby war in Motorraum gefangen

Ein Kamerad der Hauptfeuerwache Villach nahm sie über Nacht in seine Obhut.

Das klägliche Miauen konnte rasch lokalisiert werden. Es drang aus einem geparkten und versperrten Auto in der Villacher Innenstadt. Da die Einsatzkräfte den Fahrzeugbesitzer nicht ausfindig machen konnten, wurde die Seitentüren des Fahrzeuges schonend geöffnet, um die Motorhaube zu entriegeln, erzählt Einsatzleiter Markus Abuja, Gruppenkommandant der Hauptfeuerwache Villach.

Babykatze gerettet

Die kleine Katze konnte in der Folge unversehrt aus dem Motorraum befreit werden. Das Tier wurde in die Hauptfeuerwache gebracht, wo sich ein Feuerwehrkamerad bereit erklärte, sie über Nacht in seine Obhut zu nehmen. „Heute Morgen wurde die Babykatze ins Villacher Tierheim zur weiteren Versorgung gebracht“, heißt es abschließend.

