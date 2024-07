Verkehrskontrollen: Führerschein abgenommen und Anzeige wegen Überladung

Kurz vor 22 Uhr des 28. Juli hielten Polizisten bei der Autobahnabfahrt Hallein eine 38-jährige österreichische Pkw Lenkerin an. Das Ergebnis des Alkotests ergab nahezu ein Promille. Die Polizisten nahmen den Führerschein ab und zeigen die Lenkerin an.

Gegen fünf Uhr des 29. Juli kontrollierten die Polizisten einen 57-jährigen österreichischen Lkw Lenker bei der Kontrollstelle in Kuchl. Am Lkw waren Rundhölzer geladen. Beim Wiegen des Fahrzeuges stellte sich heraus, dass dieses statt den erlaubten 44 Tonnen, mehr als 50 Tonnen wog. Zudem waren vier von fünf Achsen überladen. Es wird Anzeige erstattet.