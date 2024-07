Hochsommer: So heiß wird es jetzt in Kärnten

Am heutigen Montag ist es noch „am kühlsten“, erklärt Meteorologe Gerhard Hohenwarter auf Nachfrage von 5 Minuten. Spätestens bis zur Mittagszeit setze sich aber in ganz Kärnten die Sonne durch. Danach zeige sich der Hochsommer wieder von seiner schönsten Seite. Ab Dienstag klettert die Anzeige auf den Thermometern wieder über die 30-Grad-Marke. „Der wärmste Tag der Woche wird voraussichtlich der Mittwoch sein – mit Temperaturen von bis zu 34 Grad“, so Hohenwarter weiter. Diese dürften vor allem im Unterkärntner Raum erreicht werden, zum Beispiel in Ferlach sowie in der Klagenfurter Innenstadt.

Hitzegewitter in Kärnten nicht ausgeschlossen

„Generell stehen die Aussichten auf schönes Wetter beim Villacher Kirchtag also nicht schlecht“, freut sich auch der Fachmann. Einziges Manko: Am Mittwoch und Donnerstag könne das ein oder andere Hitzegewitter nicht ausgeschlossen werden, betont Hohenwarter. Am Freitag und Samstag gehen die Temperaturen dann wieder etwas nach unten. „Es warten aber immer noch hohe 20er-Werte auf uns“, meint der Experte abschließend.