Alpaka-Glück für alle: Autistische Tochter berührt mit Herzensprojekt

Valentinas Herzensprojekt begann vor fünf Jahren mit einer einfachen Sonntagszeitung. Sie sah ein Alpaka in der Zeitung und war sofort begeistert. Gemeinsam mit ihrer Familie besuchte sie einen Besitzer, um sich ein echtes Alpaka anzusehen. Die Familie war sich schnell einig. Ein Alpaka muss her als Therapie für die Tochter. „Uns war es wichtig, dass Valentina etwas macht, was sie glücklich macht“, erzählte die Mutter gegenüber 5-Minuten.

Valentinas Lebensgeschichte

Valentina hat ein Buch verfasst, indem sie von ihrer Lebensgeschichte erzählt. Sie ist an Autismus erkrankt und hat mit den Alpakas ihr Herzensprojekt gefunden. Sie wollte etwas machen, was ihr Glück brachte. Denn an Menschen wie sie werden besondere Erwartungen gestellt und genau aus diesen wollte sie ausbrechen. „Die Tiere spüren wie es Valentina geht und helfen ihr dabei herunterzukommen. Sie haben Valentina einfach geholfen. Aus einer traurigen Frau wurde eine glückliche“, berichtete Valentinas Mutter weiter. Und deshalb wollen sie auch anderen Menschen helfen.

©Alpaca Family Valentina hat ein Buch über ihre Geschichte geschrieben.

Aktivitäten mit den Alpakas

Für die Familie ist es wichtig, auch andere Menschen zu erreichen und ihnen zu helfen. Das ganze Jahr über können die Tiere in Edelstauden im Bezirk Feldbach besucht werden. Aktuell können Wanderungen in Kleingruppen unternommen werden. Vor allem für Kinder und Familien sind diese eine besondere Freude. Sie lernen mit Tiere umzugehen und können dem hektischen Alltag entfliehen. Aber auch Yoga auf der Alpaka-Weide wird regelmäßig angeboten. Den bei den Alpakas ist Ruhe und Entspannung angesagt. „Wenn Kinder bei den Alpakas sind, merkt man, dass es ihnen guttut und hilft. Sie lernen ruhig zu werden und können herunterkommen“, äußerte die Mutter im Gespräch mit 5-Minuten. In Zukunft hoffen sie auch auf Alpaka Nachwuchs, extrem vergrößern wollen sie die Alpaka-Herde aber nicht. Für die Familie steht nicht das Geld, sondern das Tierwohl an erster Stelle.

©Alpaca Family | Yoga mit den Alpakas sorgt für Entspannung. ©Alpaca Family | Der Alltag der Alpakas kann auf Facebook verfolgt werden. ©Alpaca Family | Alpaka „Naomi“ bereitet sich auf das Yoga vor.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.07.2024 um 09:58 Uhr aktualisiert