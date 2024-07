Erster Platz in der Lotterie: Vorsicht Betrugsmasche

Betrugsmaschen über das Internet häufen sich immer mehr, seien es angebliche Lottogewinne oder andere „Maschen“, um Menschen dazu zu bringen auf einen Link zu klicken oder ihnen anderweitig Zahlungsdaten zu entlocken. Eine Leserin hat sich an 5 Minuten gewandt um auf eine verdächtige SMS aufmerksam zu machen, in der ihr mitgeteilt wird, dass sie den ersten Platz in der Lotterie gewonnen hat inklusive einem Link, wonach sie ihren Gewinn durch klicken anfordern kann.

Europäisches Verbraucherschutzzentrum warnt

„Die Masche ist immer dieselbe: Per E-Mail oder Brief erhalten Verbraucher eine Nachricht, in der ihnen Gewinne von oft mehr als einer 1 Million Euro versprochen werden. Dabei haben sie nie ein Los bei der Lotterie gekauft. Um den Gewinn ausgezahlt zu bekommen, sollen die Verbraucher umgehend Gebühren oder Steuern zahlen oder sogar Zertifikate erwerben. Je bereitwilliger gezahlt wird, desto mehr Zahlungsaufforderungen folgen. So kann es endlos weitergehen. Von seinem vermeintlichen Gewinn sieht das Opfer jedoch keinen Cent!“, heißt es auf der Website des europäischen Verbraucherzentrums Deutschland. Wie Täter auf diese Art an das Geld ihrer Opfer kommen, kann hier nachgelesen werden.

Was tun, wenn du solche Nachrichten bekommst?

Das Bundeskiriminalamt Österreich informiert hier über die Prävention und Verhinderung von Betrügereien dieser Art. Es handelt sich hierbei um sogenannte Gewinnversprechen. Wie man sich präventiv schützen kann und die Vorgehensweise der Täter, führt das Bundeskriminalamt genauer aus.