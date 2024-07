Schaden von fünfstelligem Eurobereich: Jesusfigur vom Materl entwendet

Veröffentlicht am 29. Juli 2024, 09:46 / ©Veraschönerungsverein Klosterneuburg

Unbekannte Täter stahlen in der Zeit von 23. Juli 2024, 12.00 Uhr, bis 25. Juli 2024, 10.00 Uhr, die Jesusfigur des „Roten Kreuzes“ in der Franz Rumpler-Straße in Klosterneuburg. Die hölzerne Jesusfigur wurde vom Materl, Holzkreuz, entwendet. Der Schaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobereich geschätzt.

Zeugen gesucht

Hinweise, die auch auf Wunsch vertraulich behandelt werden, werden an die Polizeiinspektion Klosterneuburg, Telefonnummer 059133-3220, erbeten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.07.2024 um 10:18 Uhr aktualisiert