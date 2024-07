Aus Auto geschleudert: 19-Jähriger bei Crash lebensgefährlich verletzt

Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf lenkte am 28. Juli 2024 – vermutlich zwischen Mitternacht und 07.40 Uhr, sein Auto auf der L 17 in Sulz im Weinviertel, in Fahrtrichtung Erdpress. Aus unbekannter Ursache kam er dabei mit dem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und krachte frontal gegen einen weiteren Baum in einem naheliegenden Waldstück. Durch die Wucht des Anpralls dürfte der 19-Jährige aus dem Fahrzeug geschleudert worden sein.

Jäger fand Schwerverletzten und schlug Alarm

Gegen 07.40 Uhr wurde der verunfallte Lenker von einem zufällig vorbeifahrenden Jäger wahrgenommen, der die Rettungskette in Gang setzte. Der Lenker wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 ins AKH nach Wien geflogen.