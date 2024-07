Im Baustellenbereich anderes Auto touchiert: Nach Lenker wird gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker überholte im Baustellenbereich, Höhe Dornbirn, einen roten PKW und touchierte diesen dabei. Der rote PKW wurde dadurch erheblich beschädigt. In der Folge setzte der unbekannte Lenker seine Fahrt in Richtung Deutschland fort, ohne seine Daten bekannt zu geben oder eine Verständigung einer Sicherheitsdienststelle durchzuführen. Polizeiliche Erhebungen ergaben, dass es sich bei dem flüchtigen Unfallfahrzeug um einen dunklen Audi A6 oder A7, Modelljahr 2020 bis 2024, handeln dürfte. Personen, die Hinweise zu gegenständlichem Unfall oder zu einem beschädigten in Frage kommenden Audi geben können, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizeiinspektion Dornbirn in Verbindung zu setzen. Autobahnpolizeiinspektion Dornbirn, Tel. +43 (0) 59 133 8141