Schwer verletzt: Mann wurde von Baumstamm getroffen

Am Sonntag, dem 28. Juli, gegen 10.35 Uhr kam es im Bezirk Mistelbach zu einem Unfall. Ein 61-jähriger Mann lag in seinem Garten im Gemeindegebiet von Wilfersdorf in einer Hängematte, die an einem Baum montiert war.

Baumstamm fiel auf den Mann

Plötzlich sei der Baum durchgebrochen und der Mann sei daraufhin auf den Boden gestürzt. Da sei der Stamm auf ihn gefallen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde mit Notarzthubschrauber Christophorus 9 in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.