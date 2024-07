Alkolenker verursacht schweren Verkehrsunfall

Veröffentlicht am 29. Juli 2024, 10:38 / ©5 Minuten

Ein 50-jähriger Slowake war am Samstag, dem 27. Juli, gegen 12.40 Uhr, mit seinem Auto auf der B44, durch das Ortsgebiet von Hutten unterwegs. Auf der Hauptstraße beim Verlassen des Kreisverkehrs, in Fahrtrichtung Winkl, dürfte der 50-Jährige mit dem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Er streifte dabei zunächst einen Leitpflock und dann den Gehsteig. Infolgedessen geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto, gelenkt von einem 76-Jährigen aus dem Bezirk St. Pölten.

Beide schwer verletzt

Beide Fahrzeuglenker erlitten durch den Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Der Slowake musste von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er in das Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert. Der 76-Jährige wurde ebenfalls mit dem Rettungsdienst in das Universitätsklinikum St. Pölten verbracht.

Starke Alkoholisierung

Ein Alkomattest beim 50-jährigen Slowaken ergab einen Wert von 2,4 Promille. Er wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft St. Pölten und der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt.