Mehrere Personen verletzt: Alkoholisierter Mann fuhr gegen Sitzbank

Ein 34-jähriger Mann aus dem Bezirk Horn fuhr am Samstag, dem 27. Juli, gegen 20 Uhr, mit seinem Auto auf der Landesstraße 60. Er kam aus Richtung Ellends und fuhr in Richtung Drosendorf, durch das Gemeindegebiet von Ludweis-Aigen. Im Ortsgebiet von Ludweis dürfte dem Lenker ein Gegenstand in den Fußraum gefallen sein, den er wieder aufheben wollte.

Lenker touchierte Sitzbank

Dabei kam der Mann mit dem Auto in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge fuhr er über den Gehsteig, prallte gegen einen Steintrog und touchierte eine Sitzbank, auf der eine 88-jährige Frau, eine 56-jährige Frau sowie ein 60-jähriger Mann, alle aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya, saßen. Die 88-Jährige und die 58-Jährige erlitten bei dem Verkehrsunfall Verletzungen schweren Grades und wurden mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Horn verbracht.

Alkoholisierung des Lenkers

Der 60-Jährige und der 34-jährige Lenker blieben unverletzt. Ein beim Autolenker durchgeführter Alkomattest war positiv. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Er wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau und der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.