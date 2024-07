Großbrand in Wien-Meidling: Wohnung komplett zerstört

Veröffentlicht am 29. Juli 2024, 10:55 / ©Feuerwehr Wien

Am Freitagabend wurde ein Mehrparteienhaus in Wien-Meidling von einem verheerenden Brand heimgesucht. Die Flammen schlugen aus den Fenstern der Wohnung im 2. Stock, die in Vollbrand stand. Als die Berufsfeuerwehr Wien eintraf, waren bereits Flammen aus der Wohnung sichtbar.

Einsatz der Feuerwehr

Ein Feuerwehrtrupp drang sofort unter Atemschutz und mit einer Löschleitung über das Stiegenhaus zur Brandwohnung vor. Parallel dazu wurde von außen mithilfe einer Drehleiter gegen das Feuer gekämpft. Die Feuerwehrleute leisteten rasch und professionell Hilfe, um die Lage unter Kontrolle zu bringen.

©Feuerwehr Wien Der Rauch war schon weitem Sichtbar

Rettung der Bewohner

Während des Einsatzes machten mehrere Personen aus benachbarten Wohnungen auf ihren Balkonen auf sich aufmerksam. Diese wurden mit Fluchtfilterhauben ausgestattet und über das Stiegenhaus ins Freie gebracht. Die geretteten Personen wurden der Sonder-Einsatz-Gruppe der Berufsrettung Wien übergeben.

Weitere Maßnahmen

Die Feuerwehr belüftete das Stiegenhaus mit einem Hochleistungsventilator und kontrollierte sämtliche Wohnungen im Gebäude auf mögliche weitere Gefahren. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.