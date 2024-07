Angeblich gehörloser Mann stiehlt Kellner-Geldtasche in Pizzeria

Er versuchte in weiterer Folge mehrere Lokalgäste unter dem Vorwand seiner Hilfsbedürftigkeit bzw. Gehörlosigkeit zu einer Geldspende und einer Unterschrift zu bewegen. In einem unbeobachteten Moment dürfte der Tatverdächtige eine im Barbereich abgelegte Kellner-Geldtasche entwendet und daraus das darin befindliche Bargeld in der Höhe eines mittleren 3-stelligen Eurobetrages gestohlen haben. Die Kellner-Geldtasche ließ der Tatverdächtige, der das Lokal nach Erhalt seiner zwischenzeitlich bestellten Pizza in unbekannte Richtung verlassen hatte, auf einem Regal im Gastraum zurück. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief ergebnislos.