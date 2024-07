Anzeige: Illegale Fischerei am Zeller See

Zell am See

Ein Bediensteter der Stadtgemeinde Zell am See erstattete am Nachmittag des 4. Juli hinsichtlich illegaler Fischerei Anzeige. Im Naturschutzgebiet und Laichgebiet des Zeller Sees soll sich eine professionell angelegte Fischreuse befinden. In enger Absprache mit dem Fischereibeauftragten folgten umfangreiche Ermittlungen durch die Polizei.

Anzeige wegen fehlender Lizenz

Noch am selben Tag, in den Nachtstunden, beobachteten Polizisten einen Mann, der Arbeiten an der Fischreuse vornahm und angelte. Der 32-jährige Ungar agierte ohne gültige Fischereikarte und Lizenz für den Zeller See. Die Höhe des Schadens ist bislang unbekannt. Die Polizisten stellten die verwendeten Tatmittel des sicher. Der 32-Jährige wird aufgrund schweren Eingriffes in fremdes Jagd- oder Fischereirecht angezeigt. Seitens der Stadtgemeinde Zell am See werden mehrere Anzeigen nach dem Salzburger Fischereigesetz erstattet.