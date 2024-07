Uneingeschränktes Wahlrecht für Menschen mit Behinderungen gefordert

Ein Thema, das Nicole Braunstein besonders am Herzen liegt: das Wahlrecht.

Ein Thema, das Nicole Braunstein besonders am Herzen liegt: das Wahlrecht.

Veröffentlicht am 29. Juli 2024, 11:38 / ©Harry Schiffer

Inklusives Wahlrecht hört nicht bei der Rampe vor dem Wahllokal auf. Das weiß Nicole Braunstein genau: Sie selbst ist eine junge Frau mit Behinderung, benutzt einen Rollstuhl und setzt sich als Selbstvertreterin der Lebenshilfe Steiermark für die Anliegen von Menschen mit Behinderungen ein. Ein Thema, das ihr besonders am Herzen liegt: das Wahlrecht. „Ich gehe wirklich zu jeder Wahl. Denn das Wahlrecht wurde hart erkämpft – vor allem von uns Frauen, das Wahlrecht für Frauen gibt es ja erst seit ein bisschen mehr als 100 Jahren. Gerade deshalb bin ich so dahinter und werde nicht müde, zu sagen: Geht wählen!“, so Braunstein.

„Wahlen sind noch immer nicht barrierefrei„

Während einige Barrieren auf dem Weg zur politischen Mitsprache bereits beseitigt worden sind, werden andere oft gar nicht wahrgenommen, findet sie. „Politische Teilhabe ist schwierig, gerade für Menschen mit Behinderung. Wir brauchen Wahlprogramme in einfacher Sprache, die man auch versteht“, weiß Nicole Braunstein, „Wenn man nicht versteht, was da drinnen steht oder warum das wichtig ist, wird man die Menschen nicht erreichen.“ Das kritisiert auch Sandra Walla-Trippl, Generalsekretärin der Lebenshilfe Steiermark: „Menschen mit Behinderung müssen die gleichen Möglichkeiten haben, an demokratischen Prozessen teilzunehmen wie alle anderen Bürger*innen.“

©Simon Fortmueller Sandra Walla-Trippl, Generalsekretärin der Lebenshilfe Steiermark

Das Recht, zu wählen und gewählt zu werden, ist ein Menschenrecht und in der UN-Behindertenrechtskonvention (UN BRK) festgehalten, zu der sich Österreich vor mittlerweile über 15 Jahren bekannt hat. Dort ist nicht nur festgehalten, dass Wahllokale barrierefrei sein müssen, sondern auch, dass Stimmzettel, Broschüren und Wahlprogramme in leichter Sprache verfügbar sein müssen. Zudem muss es auch für diejenigen, die sie brauchen, Unterstützung beim Wahlvorgang geben – beispielsweise Ausfüllhilfen für sehbeeinträchtigte Menschen. Deshalb fordert die Lebenshilfe Steiermark die Politik und Verwaltung auf, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um bestehende Barrieren abzubauen und somit die volle Partizipation von Menschen mit Behinderung zu ermöglichen.

Über die Lebenshilfe Steiermark

Als Dachverband engagiert sich die Lebenshilfe Steiermark als Interessenvertretung für Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen. Auf Basis der UN-Behindertenrechtskonvention hat es sich die Lebenshilfe Steiermark zum Auftrag gemacht, eine inklusive Gesellschaft mitzugestalten. Die Lebenshilfe Steiermark ist der Dachverband der 10 steirischen Lebenshilfen: Lebenshilfe Ausseerland, Lebenshilfe Südoststeiermark, Lebenshilfe Fürstenfeld, Lebenshilfe Hartberg, Lebenshilfe Region Judenburg, Lebenshilfe Knittelfeld, Lebenshilfe Leibnitz, Lebenshilfe Leoben, Lebenshilfe Murau, Lebenshilfe Trofaiach