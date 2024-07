Mann stiehlt Alkoholika und bedroht Ladendetektivin mit dem Umbringen

Nachdem zwei Ladendetektive eines Lebensmittelgeschäfts einen Mann dabei beobachten konnten, wie dieser in der Filiale diverse alkoholische Getränke in seiner Jacke versteckte und den Kassabereich ohne diese zu bezahlen verließ, stellten sie diesen zur Rede. Hierbei soll der 35-Jährige (StA.: Russische Föderation) einen der Ladendetektive zur Seite gestoßen und geflüchtet sein. Kurze Zeit später soll sich der 35-Jährige erneut einer Anhaltung widersetzt und hierbei eine Ladendetektivin mit dem Umbringen bedroht haben. Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau konnten den Tatverdächtigen in unmittelbarer Umgebung antreffen und vorläufig festnehmen. In seiner Jackentasche wurden die zuvor entwendeten Alkoholika vorgefunden und dem betroffenen Lebensmittelgeschäft zurückgestellt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Weitere Erhebungen laufen.