Grüne: „Endlich für Hitzeschutz in Pflegeheimen sorgen“

„Gerade ältere Menschen leiden unter der immer größer werdenden Hitze besonders“, sieht Klubobfrau Sandra Krautwaschl dringenden Handlungsbedarf. Mit einem Antrag wollen die steirischen Grünen erreichen, dass die Landesregierung rasch für ausreichend Schutz vor Hitze in den Pflegeheimen sorgt: „Ein angenehmes Raumklima ist nicht nur für die Menschen ausschlaggebend, die dort betreut werden, es braucht selbstverständlich auch gute Arbeitsbedingungen für das Pflegepersonal.“ Das Land Steiermark empfehle zwar in seinem Hitzeschutzplan Maßnahmen — konkrete Schritte seien aber bisher ausgeblieben, um in den Pflegeheimen für angenehme Lebens- und Arbeitsbedingungen zu sorgen, so die Kritik.

Wirkungsvoller Hitzeschutz in Pflegeheimen gefordert

Das entsprechende Problembewusstsein sei durchaus vorhanden, attestiert Krautwaschl und verweist auf langjähriges Bemühen der Grünen: „Es ist aber für mich nicht nachvollziehbar, warum die Landesregierung Jahre nach entsprechenden Initiativen der Grünen bisher nicht reagiert hat, um konkrete Schutzmaßnahmen umzusetzen.“ Im Pflege- und Betreuungsgesetz sei erneut die Chance verpasst worden, den Pflegeheimen wirkungswolle Maßnahmen vorzuschreiben. Sandra Krautwaschl: „Es gibt zwar jetzt Vorgaben für Notstromversorgung und Blackout-Prävention, was aber fehlt, sind Vorgaben, um die Pflegeheime für die klimatischen Herausforderungen zu wappnen, die die Erderhitzung mit sich bringt.“

Konkret fordern die Grünen für wirkungsvollen Hitzeschutz in Pflegeheimen verpflichtende bauliche Maßnahmen bei Um- und Neubauten sowie bei bestehenden Heimen die Umsetzung von akuten Maßnahmen und Vorgaben für bauliche Maßnahmen.