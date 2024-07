Streit in Asylunterkunft eskaliert: Männer gingen auf einander los

In einer Asylunterkunft in Eggersdorf kam es Sonntagnacht, den 28. Juli gegen 21.30 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Asylwerbern (19 und 22). Infolge des verbalen Streites dürfte es zu einer gegenseitigen Körperverletzung gekommen sein. Ein 19-jähriger Afghane schlug mit einem Besenstiel aus Kunststoff auf einen 22-jährigen Syrer ein. Der 22-Jährige setzte sich zur Wehr, warf einen Stuhl in Richtung des Afghanen und verletzte diesen am Kopf.

Schwer verletzt

Der Syrer erlitt am Körper Hautabschürfungen und eine Bisswunde im Brustbereich. Beide Asylwerber wurden zur weiteren Behandlung in das LKH Graz und LKH Weiz verbracht. Die Verdächtigen werden auf freiem Fuß der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt. Gegen den 22-jährigen Syrer wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.07.2024 um 13:12 Uhr aktualisiert