Meldungen häufen sich: Treibt Fahrraddieb in Klagenfurt sein Unwesen?

Die Meldungen über gestohlene Fahrräder häufen sich in der Facebookgruppe "Was ist los in Klagenfurt?".

Eine Warnung nach der anderen ergeht gerade in der Facebookgruppe „Was ist los in Klagenfurt?“ an die Fahrradbesitzer der Landeshauptstadt. Dort sollen Räder gestohlen und in der Folge weiterverkauft worden sein. Die Masche des mutmaßlichen Diebes sei immer dieselbe: „Ein Mann fährt mit den gestohlenen Rädern durch Klagenfurt und erzählt, dass er morgen in die Schweiz auswandert und die Bikes nicht mitnehmen kann. Auch unser Rad hat er gestohlen und verkauft“, erzählt ein 5 Minuten Leser. Ähnliche Meldungen häufen sich.

Polizei bittet um Hinweise

So schreibt eine Facebooknutzerin: „Seine Geschichte und sein Verhalten waren sehr komisch und er hatte auch kein Ausweis zu zeigen, was mich auch vom Kauf abgehalten hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Fahrrad gestohlen wurde.“ Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Bei der Polizei würden diesbezüglich noch keine Anzeigen vorliegen, wie man auf Nachfrage von 5 Minuten erklärt. „Ermittlungen laufen lediglich gegen andere Täter, welche jedoch nicht mit der angegebenen Vorgehensweise agierten. Sollten aber weitere Informationen zu den erwähnten Fällen bekannt sein, bitten wir um Zusendung sämtlicher Anhaltspunkte. Diese könnten für etwaige Ermittlungen hilfreich sein“, betont ein Polizeisprecher.

©Screenshot Facebook | Meldungen häufen sich in der Facebookgruppe „Was ist los in Klagenfurt?"