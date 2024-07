JVP Klagenfurt wählt neue Obfrau

Veröffentlicht am 29. Juli 2024, 13:46 / ©JVP Kärnten

Klagenfurt – Die Klagenfurterin Julia Gruber wurde vergangenen Donnerstag, dem 25. Juli

mit 100% zur neuen Bezirksfrau der Junge Volkspartei Klagenfurt gewählt und folgt in der Funktion dem Klagenfurt ÖVP-Clubobmann GR Julian Geier, der einen Teil seiner

Verantwortung in der Jungen ÖVP damit in jüngere und weiblichere Hände

weitergibt.

Jungpolitikerin bringt Erfahrung mit

Die 24-Jährige ist bereits seit Jahren in der JVP aktiv, unter anderem als

Wegbegleiterin in den vergangenen vier Jahren als Landesgeschäftsführerin der JVP

Kärnten, um sich für die Anliegen der Klagenfurter Jugend einzusetzen.

Geier gibt übergibt an Gruber



Geier freut sich hinkünftig, seinen politischen Fokus auf Klagenfurt und die JVP

Kärnten legen zu können, er bleibt der Volkspartei als Clubobmann und

Landesobmann der JVP erhalten. „Es war mir eine Freude, 8 Jahre an der Spitze der

JVP Klagenfurt zu stehen und ich freue mich, eine ideale Nachfolgerin für diese

Funktion gefunden zu haben. Ich bin davon überzeugt, dass Julia Gruber die

Richtige dafür ist,“ so Landesobmann Julian Geier.

Erste Stellungnahme



„Unsere Aufgabe als JVP Klagenfurt liegt ganz klar darin, Rahmenbedingungen zu

schaffen, die es jungen Klagenfurtern ermöglichen, eine erfolgreiche und

lebenswerte Zukunft in der Landeshauptstadt zu haben.“, so Gruber in ihrer ersten

Stellungnahme.

