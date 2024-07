So stehen die Chancen für Marcel Hirscher in Sölden dabei zu sein

Ob Marcel Hirscher in Salden am Start sein wird, wird sich noch zeigen.

Ob Marcel Hirscher in Salden am Start sein wird, wird sich noch zeigen.

Wildcard-System der FIS

Die FIS erwägt die Einführung eines Wildcard-Systems für den Skiweltcup, das Athleten mit herausragenden Leistungen oder besonderen Verdiensten die Teilnahme an Wettkämpfen ermöglichen soll. Dieses System wird in anderen Sportarten bereits erfolgreich eingesetzt und könnte auch im alpinen Skirennsport zum Tragen kommen.

Hirscher bleibt bei seinem Plan

Marcel Hirscher kommentierte die FIS-Ankündigung und sagte: „Es ist eine gute Idee, dass die FIS nun offenbar ein Wildcard-System einführen will, weil sich das auch in anderen Sportarten bewährt hat.“ Trotz der potenziellen Wildcard-Option bleibt er jedoch bei seinem ursprünglichen Plan. „Ich fliege am 9. August nach Neuseeland, hoffe dort auf gute Test- und Trainingsbedingungen und möchte auch beim ein oder anderen FIS-Rennen in Coronet Peak mitfahren“, so Hirscher weiter. Für die Niederlande wird er an den Start gehen und möchte dort herausfinden, wie es um seine Form nach fünf Jahren „im Off“ steht, berichtet der ORF.

Erfüllte Kriterien für eine Wildcard

Hirscher erfüllt die Kriterien für eine Wildcard, die an den Gewinner des Gesamtweltcups, einer Disziplinenkugel (plus fünf Einzel-Siege) oder Gold bei Olympia oder einer Weltmeisterschaft vergeben werden soll. Da er diese Anforderungen erfüllt, könnte er auch bei den Weltcup-Rennen teilnehmen, selbst wenn er in Neuseeland keine FIS-Punkte sammelt.

Platzierung in der FIS-Punkteliste

Aktuell liegt Hirscher in den Technik-Disziplinen Slalom und Riesentorlauf außerhalb der besten 150 der FIS-Punkteliste. Da er sein letztes Weltcup-Rennen am 17. März 2019 bestritten hat, besitzt er noch Punkte aus seiner aktiven Zeit. Ohne Wildcard-Regel würde er aufgrund seines Punktestands nicht starten können, sollte die Saison jetzt beginnen. Zur Zeit seines Rücktritts hatte Hirscher in beiden Disziplinen keine Punkte mehr, was seine Spitzenpositionen beeinflusst.