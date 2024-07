Ein Notruf aus den Alpen: „Retten wir gemeinsam unsere Schutzhütten!“

Laut dem Österreichischen Alpenverein (ÖAV) und der Kampagne „Notruf aus den Alpen“ befinden sich 272 Schutzhütten in alpiner Lage und 50.000 km Wanderwege in Österreich in einer kritischen Situation.

Ursachen der Krise

Die Problematik ist vielfältig. Einer der Hauptgründe ist die unzureichende Finanzierung. Trotz bestehender Förderungen können fast keine Hütten die Instandhaltungskosten aus dem laufenden Betrieb decken. Die Fördermittel, die nur etwa 18 Prozent der laufenden Kosten abdecken, sind seit 2013 unverändert geblieben. In derselben Zeit sind die Baukosten im Tal um 42 Prozent gestiegen – im Hochgebirge noch deutlicher. Diese Schere zwischen steigenden Kosten und stagnierenden Fördermitteln macht die Situation untragbar, vor allem in Zeiten, in denen Extremwetterereignisse infolge der Klimakrise die Schäden an den Hütten verstärken.

Bedeutung der Hütten

Schutzhütten spielen eine zentrale Rolle im alpinen Raum. Sie bieten Schutz und Unterkunft für Wanderer und Bergsteiger, dienen als Planungsstützpunkte für Touren und helfen, Besucherströme zu lenken, um die Natur zu schonen. Zudem sind sie wichtige Ausbildungsstätten und kulturelle Treffpunkte.

Petition zur Rettung der Hütten

Der Alpenverein Österreich hat eine Petition gestartet, um auf diese dringende Notlage aufmerksam zu machen und die notwendigen finanziellen Mittel zu mobilisieren. Die Petition fordert ein Notfallpaket von 95 Millionen Euro, um die dringendsten Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durchführen zu können. Laut dem ORF benötigt die Steiermark etwa 15 Millionen davon. Diese Initiative wird von zahlreichen Prominenten und Persönlichkeiten unterstützt, die die Bedeutung der Hütten für die alpine Kultur und den Tourismus betonen.

Dringender Handlungsbedarf

Ohne sofortige Maßnahmen drohen viele dieser Hütten, die teils über 150 Jahre alt sind, dem Verfall. Die alpinen Vereine und ihre Unterstützer appellieren daher an die Öffentlichkeit und die Regierung, diese einzigartigen kulturellen und touristischen Stützpunkte zu retten. In der Steiermark, wie auch in anderen alpinen Regionen Österreichs, ist die Unterstützung für die Schutzhütten von entscheidender Bedeutung, um den alpinen Raum für zukünftige Generationen zu erhalten. Hier kommt ihr zur Pedition.