Bleiburg: Alpe-Adria-Restaurant zum Günther schlittert in die Insolvenz

Laut dem akv (Alpenländischer Kreditorenverband) und dem KSV wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über Lovro Günther eröffnet, der das ganzjährig betriebene „Alpe-Adria-Restaurant zum Günther“ in Bleiburg führt. Zusätzlich betreibt er seit dem 1. Mai 2024 in der Sommersaison das Strandbad Camping Nord am Klopeiner See. Im Betrieb sind ein Mitarbeiter ganzjährig und in den Sommermonaten zwei Mitarbeiter beschäftigt.

Gläubigerantrag führt zur Eröffnung des Verfahrens

Das Konkursverfahren wurde aufgrund eines Gläubigerantrags eröffnet. Derzeit liegen noch keine Informationen über die Höhe der Passiva vor. Forderungen können bis zum 20. August 2024 über den AKV EUROPA ([email protected]) oder den KSV1870 ([email protected]) angemeldet werden.

Insolvenzverwalter und Gläubigerversammlung

Zum Insolvenzverwalter wurde Dr. Manfred Opetnik aus Völkermarkt bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 3. September 2024 statt. Dabei wird über die weitere Vorgehensweise entschieden, ob der Betrieb fortgeführt oder geschlossen wird, oder ob ein Sanierungsplan vorgelegt wird.

Gläubiger aufgefordert, Forderungen anzumelden

Die insolventen Gläubiger sind aufgefordert, ihre Forderungen bis zum 20. August 2024 anzumelden und die Belege zur Glaubhaftmachung ihrer Forderungen mitzubringen. Forderungen, die später angemeldet werden, verursachen zusätzliche Kosten und bleiben bei früheren Verteilungen unberücksichtigt.