Halleluja: Priester stellte im Pfarrhof Crystal Meth her

Am Montag wurde der 38-jährige Priester zusammen mit einer weiteren Person in Untersuchungshaft genommen. Laut Polizeisprecher Stefan Loidl führte die Staatsanwaltschaft Krems eine Durchsuchung im betroffenen Pfarrhof durch, berichtet der ORF. Die Ermittler des Landeskriminalamts stellten dabei sowohl Drogen als auch Ausgangsstoffe und Laborequipment sicher. „Wir gehen davon aus, dass der Priester nicht nur für den Eigenbedarf Drogen hergestellt hat“, erklärte Loidl. „Es sieht so aus, als ob er Methamphetamin produziert hat, um es anschließend zu verkaufen.“

Weitere Person in Haft

Neben dem Priester befindet sich auch eine zweite Person in Untersuchungshaft. Diese zweite Person ist laut den Ermittlungen nicht aus den Kirchenkreisen, wie die Staatsanwaltschaft Krems bestätigte.

Diözese St. Pölten reagiert umgehend

Nachdem die Vorwürfe bekannt wurden, wurde der betroffene Priester sofort von seinen Aufgaben in der Diözese St. Pölten entpflichtet. Er wurde von jeglicher seelsorglicher Tätigkeit in der Diözese ausgeschlossen. Die Diözese St. Pölten erklärte gegenüber dem ORF, dass der Priester nun „nicht mehr im Dienst“ sei.