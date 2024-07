Messerangriff in Feldkirchen: Sohn drohte Vater mit dem Umbringen

Veröffentlicht am 29. Juli 2024, 15:15 / ©Montage: Canva/ Montage

Beim Eintreffen der alarmierten Polizeistreife saß der 35-jährige Mann vor dem Haus auf einer Bank. In seiner Nähe lagen zwei Messer. Ein Polizist bemerkte einen in der Jacke versteckten Dolch. Plötzlich erhob sich der Mann und hielt in beiden Händen jeweils einen Dolch mit etwa 20 cm langen Klingen. Er richtete diese gegen die Polizisten und ging trotz mehrfacher Aufforderung, die Waffen abzulegen, auf sie zu.

Festnahme durch Pfefferspray-Einsatz

Erst durch den gezielten Einsatz von Pfefferspray durch die Polizisten ließ der Mann die Dolche fallen und konnte festgenommen werden. Verletzt wurde niemand, lediglich der 35-jährige Mann musste nach dem Pfefferspray-Einsatz medizinisch versorgt werden. Nach Abschluss der Erhebungen wird der Mann wegen gefährlicher Drohung und Widerstand gegen die Staatsgewalt der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.