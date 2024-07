Wiener Linien kaufen innovative Batterie-Wasserstoff-Bus

Veröffentlicht am 29. Juli 2024, 15:30 / ©Wiener Linien/Robert Peres

Nach einer europaweiten Ausschreibung investieren die Wiener Linien in zehn neue Kleinbusse des italienischen Herstellers Rampini. Diese werden sowohl mit Wasserstoff als auch elektrisch angetrieben und sind die ersten Kleinbusse mit dieser Technologie. Sie ersetzen die rein elektrisch fahrenden Busse der Linien 2A und 3A, die ihre mechanische Belastungsgrenze erreicht haben.

Noch flexibler in der Innenstadt

Die Wiener Linien sind künftig noch flexibler in der Innenstadt unterwegs. Von den Abmessungen und dem äußeren Erscheinungsbild ähneln sich der aktuelle Bus und sein Nachfolger, technisch ist der Batterie-Wasserstoff-Bus jedoch eine Innovation im Segment der Kleinbusse. Angetrieben wird der Rampini Hydron von einem 230 kW Elektromotor, der seine Energie aus einer 170 kWh Batterie bezieht. Eine Wasserstoff-Brennstoffzelle erzeugt während der Fahrt neue elektrische Energie, sodass der Bus dank der Range-Extender-Technologie den ganzen Tag ohne Nachladen im Einsatz sein kann. Dadurch ist auch keine Ladeinfrastruktur in der Innenstadt mehr nötig und die Fahrzeugflotte für die Linien 2A und 3A kann von 12 auf 10 Busse reduziert werden.

Innovatives Ausrufezeichen

Öffi-Stadtrat Peter Hanke erklärt: „Mit den neuen Bussen für die Innenstadt setzen wir das nächste innovative Ausrufezeichen. Für den Kauf und die Instandhaltung der neuen Rampini-Busse investieren wir gemeinsam mit dem Klimaschutzministerium und der EU rund 12 Millionen Euro. Diese Busse sind ein Beweis für unsere konsequente Umstellung auf klimafreundliche Antriebstechniken und machen Wien zu einem europäischen Vorreiter in der Dekarbonisierung des öffentlichen Nahverkehrs.“ Betankt und geladen werden die neuen, vollklimatisierten Busse künftig an einer H2-Tankstelle und Ladestation von Wien Energie und Wiener Netzen. Verwendet wird grüner Wasserstoff, der vor Ort in Wien produziert wird. Mit dem neuen Rampini Hydron bleiben die Wiener Linien auch flexibel und können problemlos auf etwaige Fahrplanänderungen reagieren.

Ganztägiger Betrieb ohne Ladungunterbrechung

Wiener-Linien-Geschäftsführerin Gudrun Senk: „Wir haben den neuen Bus vorab intensiv getestet und nutzen mit dem neuen Antriebssystem die Synergien im Konzern der Wiener Stadtwerke. Die innovative Batterie-Wasserstoff-Technologie ermöglicht einen ganztägigen Betrieb ohne Ladeunterbrechungen. Der benötigte grüne Wasserstoff wird direkt vor Ort in Wien hergestellt, sodass wir unabhängig und klimaneutral unterwegs sind. Damit können wir weiter Emissionen reduzieren und gleichzeitig unseren Fahrgästen den hohen Komfort der Wiener Linien bieten.“ Caterina Rampini, Vizepräsidentin und CEO von Rampini in Passignano sul Trasimeno, sagt: “Wir freuen uns sehr darüber, dass die Wiener Linien als einer unserer ersten und besten Kunden außerhalb Italiens wieder Busse von uns bestellt haben. Ganz besonders stolz sind wir darauf, dass es Busse unseres neuen und innovativen Typs HYDRON sind, der der erste Wasserstoff-Midibus aus europäischer Fertigung ist.“

Umweltfreundlichen Antriebstechniken

Mit dem Batterie-Wasserstoff-Bus gehen die Wiener Linien weiter konsequent den Weg zu neuen, umweltfreundlichen Antriebstechniken. Erst im Februar dieses Jahres wurde das neue Kompetenzzentrum für Elektromobilität eröffnet, mittlerweile sind sechs Buslinien auf reinen Elektroantrieb umgestellt und dort 30 zwölf Meter lange Mercedes eCitaros unterwegs. 2025 werden neben den neuen Range-Extender-Kleinbussen von Rampini auch reine Wasserstoffbusse zum Einsatz kommen. Zehn Busse des portugiesischen Herstellers CaetanoBus werden auf der Linie 39A unterwegs sein. Die zwölf Meter langen, barrierefreien Busse werden künftig an der Wasserstoff-Tankstelle von Wien Energie und Wiener Netzen am Gelände der Busgarage Leopoldau (21. Bezirk) betankt. Die Wiener Linien nützen somit bei gleich zwei neuen Bus-Modellen die Wasserstoff-Infrastruktur des Wiener-Stadtwerke-Konzerns, die vorausschauend errichtet wurde.

Technische Daten zum E-H2-Bus von Rampini:

· Typbezeichnung: Rampini Hydron

· Hersteller: Rampini Carlo S.p.A.

· Produktionsstandort: Italien

· Das Fahrzeug ist 8 Meter lang, 2,2 Meter breit und 3,25 Meter hoch

· Gesamtkapazität: 42 Fahrgäste (13 Sitz- und 28 Stehplätze, 1 Kombiplatz)

· Brennstoffzelle mit 30 kW Leistung

· Traktionsbatterie 175 kWh

· Antriebsart: elektrischer Zentralmotor mit 230 kW Leistung

· 3 Wasserstofftanks auf dem Dach mit je 5 kg Kapazität (Gesamtkapazität: 15 kg)

· Reichweite: mindestens 250 km