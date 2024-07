Keine „Übergewinne“: Energie Steiermark investiert in die Zukunft

Die österreichischen Landesversorger haben im Jahr 2023 beträchtliche Übergewinne erwirtschaftet. Laut dem Momentum Institut beläuft sich der Überschuss auf rund 1,5 Milliarden Euro. „Das ist nun die Rechnung dafür, dass die Regierung zu zaghaft und lasch in die Energiepreise eingegriffen hat“, heißt es vom Momentum Institut.

Blick auf die Steiermark

Ein Blick in die Steiermark zeigt: „Den vierten Platz der größten Steigerungen bei den Übergewinnen belegt die Energie Steiermark (plus 123 Prozent)“, so das Momentum Institut. Energie Steiermark, einer der großen Landesversorger, konnte ebenfalls von den hohen Energiepreisen profitieren und verzeichnete erhebliche Gewinne. Das Unternehmen bietet umfangreiche Dienstleistungen im Bereich Strom, Erdgas, Fernwärme und Photovoltaik an. Laut dem ORF sagt Urs Harnik von der Energie Steiermark, dass man nicht alle Energieanbieter der Länder in einen Topf werfen kann. Energie Steiermark kündigt an, dass hohe Investitionen in den Bereich erneuerbare Energie gelegt wurden. Auch gibt es in Zukunft einige Projekte: der Windpark auf der Freiländer Alm, das Wasserkraftwerk in Graz und der Ausbau der Netze. Somit kämen die Gewinne den Kunden also auch zugute.