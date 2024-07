Großeinsatz der Feuerwehr: BOKU Wien wurde evakuiert

Veröffentlicht am 29. Juli 2024, 16:57 / ©5 Minuten

Am Montagnachmittag kam es zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr, nachdem ein Defekt in einer Kühlanlage für Aufregung sorgte. Gegen 14.30 Uhr trat Kühlflüssigkeit aus, was dazu führte, dass mehrere Feuerwehren zum Einsatzort ausrückten, berichtete die Krone. Die betroffenen Personen wurden angewiesen, das Gebäude zu verlassen, konnten jedoch größtenteils wieder zurückkehren. Neben der Feuerwehr waren auch Polizei und Rettung im Einsatz. Es wurde niemand verletzt.