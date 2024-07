Trinkwasserversorgung gesichert: Kärnten investiert 135 Millionen Euro

Im südlichsten Bundesland hat sich am Montag der Wasserverband Kärnten konstituiert. Die Rede ist von einem Jahrhundertprojekt der Zentral-Kärntner Städte Klagenfurt, St. Veit an der Glan, Feldkirchen und Villach. Die Trinkwassersicherheit soll so für viele Jahrzehnte gesichert werden, teilte das Land Kärnten mit. Geplant sind gut 135 Kilometer Transportleitungen sowie acht Hochbehälter und Grundwasserbrunnenanlagen. Mit einer Fertigstellung ist in rund 15 Jahren zu rechnen.

Jahrhundertprojekt für die Trinkwasserversorgung

„Wir sprechen von Millioneninvestitionen, die die Trinkwasserversorgung im gesamten Zentralraum sichern“, so der zuständige Landesrat Fellner (SPÖ). Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) sprach von einem „Freudentag“, sein Villacher Pendant Günther Albel (SPÖ) von einem „historischen Ereignis“. „Der Wasserverband Kärnten ist ein herausragendes Beispiel für vorausschauende Politik. Hier geht es weit über das Tagesgeschäft hinaus, um Weichenstellungen über Jahrzehnte und für Generationen. Die Stadt Villach hat mit den Umlandgemeinden Weißenstein und Paternion im unteren Drautal durch die Gründung eines regionalen Verbandes bereits wichtige Vorarbeiten geleistet. Sie zeigen, wie wichtig uns dieses Projekt zur Trinkwasser-Absicherung ist“, so Albel. Auch die Bürgermeister von St. Veit und Feldkirchen, Martin Kulmer und Martin Treffner, unterstreichen die Bedeutung des Projekts für die Zukunft und die nachhaltige Sicherstellung der Wasserversorgung.

©Büro LR Fellner Besiegelung des „Wasserverbandes Kärnten“: Erwin Smole (Stadtwerke Klagenfurt), Günther Albel (Bürgermeister Villach), LR Daniel Fellner, Martin Kulmer (Bürgermeister St. Veit), Martin Treffner (Bürgermeister Feldkirchen) – von links.

Finanzierung und Unterstützung des Projekts

Der Titel „Wasserverband Kärnten“ lasse, so die Gründungsmitglieder, die Möglichkeit offen, den Verband auf weitere Bereiche Kärntens auszuweiten. Bis der Verband seine operativen Tätigkeiten aufnimmt, werden vom Land und den Gründern Zuschüsse bereitgestellt. Das Land Kärnten leistet eine einmalige Unterstützung von 250.000 Euro an den Wasserverband, die Städte jeweils 50.000 Euro. Das ausgelöste Investitionsvolumen wird vom Land mit rund 135 Millionen Euro beziffert. Insgesamt kommen die Gelder zu 16 Prozent vom Bund, 51 Prozent vom Land und zu einem Drittel von den vier Städten Gemeinden. (APA/red. 29. 7. 2024)