Reifenplatzer: Einradfahrer prallt auf den Boden und verletzt sich

Am Montag

Veröffentlicht am 29. Juli 2024, 17:45 / ©Montage: Canva Pro/5min.at

Am Montag, 29. Juli 2024, um 13.42 Uhr, fuhr ein 64-jähriger Österreicher mit seinem elektrobetriebenen Einrad in Rinn, von Westen kommend in Fahrtrichtung Osten. Auf Höhe Hauptstraße 15 dürfte beim Einrad der Schlauch geplatzt sein.

Er prallte auf den Boden

Der Mann verlor die Kontrolle, kam über den rechten Fahrbahnrand hinaus, touchierte einen Straßenleitpflock und prallte mit dem Kopf auf den Boden. Er wurde von Ersthelfern bis zum Eintreffen der Rettung versorgt, war ansprechbar und wurde anschließend in das Krankenhaus Hall gebracht.