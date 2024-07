Brand: Defekter Akkuschrauber löst Feuer in Garage aus

Am Montag

Veröffentlicht am 29. Juli 2024, 17:54 / ©5 Minuten

Am Montag, 29. Juli 2024 kam es in Göriach gegen 14.20 Uhr in einer Garage eines Einfamilienhauses zu einem Brandereignis. Auslöser ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein defekter Akkuscharuber sein, den der Besitzer kurz vorher ablegte. Die FFW Dölsach konnte den Brand mit 21 Mann und 2 Fahrzeugen löschen. Verletzt wurde niemand.