E-Bike-Fahrer in Feldkirch verletzt: Polizei sucht nach E-Scooter-Fahrer

Veröffentlicht am 29. Juli 2024, 17:59 / ©Yildiray Yücel Kamanmaz/Pixabay

Am Montag, 29. Juli 2024 gegen 11.50 Uhr fuhr ein 76-Jähriger Mann mit seinem E-Bike auf der Fidelistraße in Feldkirch, Fahrtrichtung Ortsteil Levis. Auf Höhe der Hausnummer 35 versuchte ein derzeit noch unbekannter E-Scooter Lenker den Radfahrer links zu überholen, streifte diesen aber im Bereich der linken Schulter. Der Radfahrer kam foglich zu Sturz und zog sich linksseitig Verletzungen an Knie, Ellenbogen und Schulter zu.

Hinweise gesucht

Drei männliche Jugendliche eilten dem Radfahrer zu Hilfe und dürften den Unfall ebenfalls beobachtet haben. Der Verunfallte benötigte weder die Rettung noch ärztliche Hilfe. Der E-Scooter Lenker dürfte den Unfall zwar bemerkt, sich aber dennoch von der Unfallstelle entfernt haben. Die Jugendlichen, wie auch weitere Personen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Feldkirch zu melden. Polizeiinspektion Feldkirch, Tel. +43 (0) 59 133 8150