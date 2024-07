Wespen und Co. Adé: Mit diesen Tipps hast du deine Ruhe

Insekten können im Sommer schnell mal nervig sein. Doch auch diese Tiere sind wichtig für unsere Umwelt, weshalb man nicht gleich zu chemischen oder radikalen Mitteln greifen sollte. Einige natürliche Gerüche schrecken sie ebenso ab. Das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz verratet was sie so gar nicht mögen. Erfahre hier mehr:

Mücken einfach verschwinden lassen

Mücken sind bekannt dafür, dass sie besonders im Sommer lästig werden. Doch sie mögen den Geruch von Lavendel, Salbei, Tomaten, Zitronenmelisse, Duftpelargonie und Katzenminze nicht. Mit diesen natürlichen Mitteln könnt ihr Mücken ganz einfach fernhalten.

So sind Ameisen keine Plage mehr

Ameisen sind oft auf der Suche nach Nahrung und können schnell zur Plage werden. Einfache Hausmittel wie Lavendel, Kerbel, Thymian, Lorbeer, Gewürznelken, Essig und Zitronensaft können Ameisen effektiv vertreiben. Streue diese Substanzen an den Eintrittspunkten oder entlang ihrer Wege.

Wespen bei Grillpartys? Nein danke

Wespen können besonders bei Grillpartys und Picknicks störend sein. Überall wo man was am Essen ist, kommen sie vorbei. Lavendel und Basilikum sind natürliche Abwehrmittel gegen Wespen. Platziere diese Pflanzen in der Nähe von Sitzbereichen im Freien, um Wespen fernzuhalten. Ab und an trifft man auch auf Fliegen. Fliegen sind nicht nur lästig, sondern können auch Krankheiten übertragen. Sie meiden den Geruch von Lavendel, Pfefferminze und Eukalyptus.

Mechanische Barrieren

Neben den natürlichen Duftstoffen können mechanische Barrieren wie Fliegengitter an Fenstern und Türen ebenfalls effektiv helfen, Insekten fernzuhalten. Eine regelmäßige Reinigung und das Entfernen von Essensresten tragen ebenfalls dazu bei, dass Insekten weniger angezogen werden.