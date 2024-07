Schwerkrankes Mädchen (3) braucht Hilfe: So wirst du zum Lebensretter

Erst drei Jahre alt ist Zita aus Wien, sie hat aber schon seit einiger Zeit mit der Schreckensdiagnose Leukämie (Blutkrebs) zu kämpfen. Die einzige Chance, die sie noch auf ein langes Leben hat, ist eine lebensrettende Stammzellenspende, wie das Team von „Geben für Leben“ erklärt. Ihr Lebensretter hat sich bisher jedenfalls noch nicht typisieren lassen.

Ist man typisiert, wird man zum potenziellen Lebensretter

Am kommenden Sonntag, den 4. August, findet in Liebenfels (Kärnten) jedenfalls eine Typisierungsaktion im Namen von Zita statt, bei der man einfach hin gehen kann und sich problemlos dafür melden, dass man der Dreijährigen oder sonst jemandem, der eine Stammzellenspende braucht, das Leben rettet. Ist man einmal typisiert, ist man selbstverständlich nicht nur für die Wienerin ein potenzieller Lebensretter. Alles, was es dafür braucht, ist ein einfacher Wangenabstrich – und schon ist man im System.

Marktgemeinde hofft auf zahlreiche Teilnehmer

Die Typisierungsaktion findet zwischen 13 und 15 Uhr beim Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Sörg an der Adresse Sörg 25 statt. Die Marktgemeinde hofft in einem Facebook-Posting auf „zahlreiche Teilnehmer bei dieser Typisierungsaktion“. Übrigens: Bei dieser Aktion handelt es sich natürlich nicht um die Einzige in Österreich in den kommenden Wochen und Monaten. Kannst du also nicht nach Liebenfels kommen, kannst du hier nachschauen, wann und wo andere Typisierungsaktionen stattfinden. Und: Sollte keine solche Aktion in deiner Nähe sein und du willst dich dennoch typisieren lassen, kannst du dir hier auch ganz einfach ein Set zu dir nach Hause bestellen.