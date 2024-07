Extra-Geld im August: Diese Österreicher bekommen 260 Euro und mehr

Zumindest 116,10 Euro sind es, die viele Familien in Österreich in den kommenden Wochen bekommen. Die meisten bekommen sogar deutlich mehr. Da im September nämlich wieder die Schule startet, steht im August das Schulstartgeld vor der Tür. Zudem gibt es für rund 50.000 Kinder in Österreich auch noch einen ganz speziellen 150 Euro-Bonus, den man im August abholen kann.

Schulstartgeld bringt vielen Familien teils mehrere hundert Euro

„Gemeinsam mit der Familienbeihilfe für den August wird ein Schulstartgeld für jedes Kind im Alter von sechs bis 15 Jahren ausgezahlt“, heißt es dazu auf der Website des Bundeskanzleramtes. Da dieses nun jährlich an die Inflation angepasst wird, bekommen die anspruchsberechtigten Familien für jedes Kind im August 116,10 Euro zusätzlich zur Familienbeihilfe ausgezahlt. „Im Jahr 2024 wird für jene Kinder das Schulstartgeld gewährt, die im Zeitraum 1. Jänner 2009 bis 31. Dezember 2018 geboren wurden“, so das Bundeskanzleramt weiter. Und das beste daran: Für das Geld muss man gar nichts machen, es kommt ohne Antrag auf eure Konten.

Aktion „Schulstartklar!“ bringt rund 50.000 Kindern 150 Euro-Gutscheine

Wie bereits erwähnt gibt es aber noch einen weiteren Bonus für bestimmte Familien. Wie das Sozialministerium erklärt, erhalten im Zuge der Aktion „Schulstartklar!“ nämlich rund „50.000 Kinder aus armutsgefährdeten Familien“ einen 150 Euro-Gutschein, die in allen Libro- und Pagro Diskont-Filialen österreichweit für Schulartikel eingelöst werden können.

„Viele Familien sorgen sich schon im Sommer, wenn der Schulanfang noch weit weg ist, was für Ausgaben auf sie zukommen werden und wie sie das in ihrem Budget noch unterbringen können“, erklärt etwa Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger. Wer aber bekommt den Bonus jetzt? Das ist ganz einfach, das Ministerium hat nämlich bereits an etwa 27.000 Haushalte Briefe verschickt. Hast du einen Brief bekommen, kannst du dir die Gutscheine abholen. In dem Fall muss man – ganz im Gegensatz zu den 116,10 Euro Schulstartgeld – etwas machen, um die Gutscheine zu bekommen.

Welche Fristen man beim 150 Euro-Bonus beachten muss

Zwischen 5. August und 13. September muss man dazu dann zu einer der 71 Abholstellen der „Volkshilfe Solidarität“ und ihren Partnerorganisationen gehen, um die 150 Euro-Gutscheine abzuholen. Auch danach gibt es aber wieder eine Frist, die zu beachten ist. Die Gutscheine sind nämlich nicht ewig gültig, sie können nur bis 12. Oktober 2024 eingelöst werden. Der Kinderarmut hat man generell den Kampf angesagt, wie Sozialminister Johannes Rauch meint: „Wir haben sichergestellt, dass auch die Hilfe von 60 Euro pro Kind und Monat für armutsgefährdete Familien weiterläuft.“

Diese Fristen musst du beim „Schulstartklar!“-Bonus beachten: Zwischen 5. August und 13. September: In dieser Zeit muss man den Gutschein bei einer der 71 Abholstellen der „Volkshilfe Solidarität“ und ihren Partnerorganisationen abholen.

In dieser Zeit muss man den Gutschein bei einer der 71 Abholstellen der „Volkshilfe Solidarität“ und ihren Partnerorganisationen abholen. Bis 12. Oktober: Kann man die Gutscheine in allen Libro- und Pagro Diskont-Filialen österreichweit für Schulartikel einlösen.

Klimabonus kommt ab September auf die Konten der Österreicher

