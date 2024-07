Bissattacke: Hund beißt Mann in die Brust

Am Montag 29. Juli 2024, gegen 15.15 Uhr, kam es in 6542 Pfunds zu einem Hundebiss. Der Hund eines 71-jährigen Österreichers, welcher in das Auto verbracht werden sollte, lief plötzlich auf das sich dem Hund nähernde Opfer (72-jähriger Österreicher) zu und biss diesen in die Brust.

Bissverletzungen im Brustbereich

Der Hundehalter rief den Hund umgehend zurück, was dieser befolgte. Der 72-Jährige erlitt dadurch eine Bissverletzung im Brustbereich. Der Verletzte wurde mit einem NAH in das BKH Zams geflogen.