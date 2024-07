Unfall auf der B100: Zwei Männer nach Crash im Krankenhaus

Veröffentlicht am 29. Juli 2024, 21:02 / ©5 Minuten

Am Montag, den 29. Juli 2024, ereignete sich gegen 18 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Drautalstraße B100, auf Höhe Schmelz, in der Gemeinde Dellach im Drautal. Ein 39-jähriger Mann war mit seinem Auto von Osten in Richtung Lienz unterwegs, als ihm ein 56-jähriger Fahrer entgegenkam. Der 56-Jährige bog vor dem entgegenkommenden Fahrzeug nach links nach Schmelz ab, ohne das herannahenden Auto zu bemerken. Dies führte zu einer heftigen Kollision beider Fahrzeuge.

Beide Fahrer verletzt

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer unbestimmten Grades verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurden sie zur weiteren Behandlung in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Die genauen Verletzungen und der Gesundheitszustand sind noch nicht vollständig bekannt. Die beiden Autos wurden bei dem Unfall schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Dellach im Drautal war mit zehn Einsatzkräften vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und die Aufräumarbeiten durchzuführen. Während dieser Zeit war die B100 bis etwa 19.20 Uhr nur einspurig befahrbar, was zu Verkehrsbehinderungen führte.