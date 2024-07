Polizei griff bei Schlägerei am Villacher Kirchtag ein

In der Gerbergasse kam es am Montag zu einer Schlägerei.

Veröffentlicht am 30. Juli 2024, 06:14 / ©5 Minuten

Allerhand zu tun haben die Polizeibeamten im Zuge des 79. Villacher Kirchtag: Nachdem sie bereits am Sonntag bei einer Bierglas-Attacke am Rathausplatz einschreiten mussten – 5 Minuten berichtete – kam es nun zu einer erneuten Ausschweifung in der Villacher Gerbergasse.

Schlägerei auf offener Straße

Ein stark alkoholisierter, 35-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land, schlug auf offener Straße auf seinen Kontrahenten ein, wie man seitens der Polizeiinspektion Hauptplatz berichtet. Nur der anwesenden Polizeistreife ist es zu verdanken, dass die Situation rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte. „Ihnen gelang es, den Angriff sofort beenden“, betonen die Beamten.

Kärntner festgenommen

Der 35-Jährige verhielt sich daraufhin jedoch äußerst aggressiv gegenüber den Polizisten und musste vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Festnahme beschädigte der Mann auch noch das Polizeiauto. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert und wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.