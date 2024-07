Schimmelpilzgifte: Spar ruft Müsliriegel und Müsli zurück

Spar ruft aktuell zwei Arten von Müsliriegeln und zwei Arten Müsli zurück. Der Grund sind erhöhte Werte von "Ochratoxin A" in den Rosinen.

Spar ruft aktuell zwei Arten von Müsliriegeln und zwei Arten Müsli zurück. Der Grund sind erhöhte Werte von "Ochratoxin A" in den Rosinen.

Veröffentlicht am 30. Juli 2024, 06:54 / ©5 Minuten

Bei einer routinemäßigen Qualitätskontrolle wurde nun seitens Spar – man kontrolliert die Produkte im Sortiment laufend, wie man versichert – in mehreren Produkten ein erhöhter Wert von „Ochratoxin A“, einem Schimmelpilzgift, festgestellt. Die erhöhten Werte wurden in den Rosinen festgestellt. Die Produkte in der folgenden Infobox mit dem jeweiligen Mindesthaltbarkeitsdatum werden daher nun zurückgerufen, die übrige betroffene Ware sei auch bereits aus dem Verkehr genommen worden, heißt es seitens des Unternehmens.

Spar ruft diese Müsliriegel und Müslis zurück: NUSSYY Bio-Protein-Riegel – Protein Bär 35g mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 22. Juni 2025

NUSSYY Bio-Riegel – Lazy Freddy 35g mit dem MHD 22. Juni 2025

NUSSYY Bio-Beeren-Müsli Ovenbaked + Protein 350g mit dem MHD 7. Juli 2025

SPAR Natur*pur Bio-Müsli Früchte Mandel 375g mit dem MHD 6. April 2025

Rückruf-Produkte werden auch ohne Kassabon erstattet

Spar fordert nun Kunden dazu auf, die oben genannten Produkte nicht zu verzehren. Es seien ausschließlich jene Produkte mit den oben angeführten Mindesthaltbarkeitsdaten von „NUSSYY“ und „Spar Natur*pur“ betroffen. Sollte man eines der betroffenen Produkte gekauft haben, könne man dieses im nächstgelegenen Spar-, Eurospar- oder Interspar-Markt oder Maximarkt zurückgeben und würde den Kaufpreis auch ohne Kassabon rückerstattet bekommen. Bei Fragen kann man sich an den Spar-Kundenservice unter [email protected] oder unter der Telefonnummer 0800 22 11 20 wenden.

Findest du, dass es derzeit mehr Produktrückrufe gibt als früher? Ja! Nein Ist mir egal Ja, finde ich sogar auffällig wie viele es sind Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal