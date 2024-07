Spiel, Sport und Spaß: Klagenfurt bietet kostengünstige Ferienbetreuung

Am Montag startete die Sommerferienbetreuung der Stadt Klagenfurt durch "FUNTASTICO".

Am Montag startete die Sommerferienbetreuung der Stadt Klagenfurt durch "FUNTASTICO".

Veröffentlicht am 30. Juli 2024, 07:35 / ©Büro Mochar

Von Juli bis Anfang September 2024 findet wieder das Feriencamp am Sportplatz bei der Ballspielhalle St. Ruprecht statt. Am ersten Tag war auch Stadträtin Constance Mochar (SPÖ) vor Ort und begrüßte gemeinsam mit Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) und weiteren politischen Vertretern die jungen Teilnehmenden. „Es freut mich sehr, dass wir mit ‚Funtastico‘ ein abwechslungsreiches Ferienprogramm bieten können, das Sport, kreative Spiele und erlebnispädagogische Aktivitäten umfasst“, so die Klagenfurter Familienreferentin.

Über 800 Kinder in Klagenfurt mit dabei

Die Kosten belaufen sich auf rund 60 Euro pro Kind und Woche. Die Kids werden von geschultem Fachpersonal betreut und auch Kinder mit Handicap sind herzlich willkommen! Jedes Jahr nehmen in den fünf Wochen über 800 Kinder teil.