30 Jahre neues Rüsthaus: Rottenmann lädt zum Radwandertag

Am kommenden Wochenende findet in Rottenmann bei der Feuerwehr ein großes Fest statt.

Am kommenden Wochenende findet in Rottenmann bei der Feuerwehr ein großes Fest statt.

Die Feuerwehr ist ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft – in Rottenmann wurde vor 30 Jahren mit einer Neuerrichtung eines Rüsthauses ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung, geschaffen. Seither wurde die Einsatzmannschaft und Ausrüstung in Rottenmann erweitert und durch unterschiedliche Ausbildungen noch besser für diverse Einsätze vorbereitet. Daher wird am Wochenende neben einer großen Feier auch eine Schauübung für die Besucher durchgeführt. „Die Herausforderungen der Einsätze in den letzten Jahren sind stark gestiegen. Wir sind damit mitgewachsen und sind sehr stolz auf unsere Mannschaft. Am Sonntag kann man sich selbst von der Einsatzfähigkeit unserer Feuerwehr überzeugen“, so der Kommandant der FF Rottenmann ABI August Gassner. Los geht es am kommenden Samstag, 3. August, um 12 Uhr mit Speis und Trank wie auch einem Kinderunterhaltungsprogramm, einer Fahrzeugweihe und viel Musik.

Rottenmanner Radwandertag

Am Sonntag, 4. August, geht es dann ab 9.30 Uhr mit dem Rottenmanner Radwandertag sportlich zur Sache. In Kooperation der Feuerwehr, der Stadtgemeinde Rottenmann und auch dem Verein Ergo School Race wird wieder ein Radwandertag veranstaltet. Begrüßt werden die Radler dann musikalisch ab 11 Uhr von den Hochgrössen Buam und um rund 16 Uhr findet die große Verlosung statt. „Jeder ist bei diesem Fest herzlich willkommen und unterstützt mit dem Besuch die Feuerwehr wie auch die sportliche Gesellschaft“, so die Veranstalter.

©Hans Schröcker

Anmeldung Radwandertag Anmeldung für den Radwandertag: vor Ort oder unter [email protected] bzw. 0676 91 86 710.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.07.2024 um 08:06 Uhr aktualisiert